США не подтвердили ответственность Украины за атаку беспилотников на Кремль

CNN: США не подтвердили ответственность спецслужб Украины за атаку БПЛА на Кремль

Администрация США не может подтвердить данные о том, что спецслужбы и правительство Украины несут ответственность за атаку беспилотников на Кремль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

Чиновник отметил, что Вашингтон не знает, какие группы проводят подобные операции самостоятельно и связаны ли они с официальным Киевом. «И, конечно, мы не можем подтвердить информацию в материале газеты New York Times об этой конкретной атаке на Кремль», — уточнил он.

Ранее из материала NYT стало известно о мнении американских властей о том, что атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль организовала одна из украинских спецслужб. Источники издания в армии США предположили, что дрон запустили с небольшого расстояния — из самой Москвы или окрестностей.