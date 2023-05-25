В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль. Что узнала американская разведка?

NYT: разведка США допустила причастность Украины к атаке беспилотников на Кремль 3 мая

Американские власти предполагают, что атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль в Москве организовала одна из украинских спецслужб. Об этом написала газета The New York Times.

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Изначально в Вашингтоне допустили, что операцию организовала сама Россия, чтобы получить повод для эскалации конфликта. Однако власти США отказались от этой версии, когда перехватили разговор российских чиновников, которые «казались удивленными... и обвиняли Украину». В США допустили причастность Киева к атаке беспилотников, однако разведка затруднилась установить, какое именно подразделение было задействовано.

Разведслужбы США не знают, какое именно подразделение провело атаку. Неясно также, знал ли об операции президент Владимир Зеленский или его высшие чиновники, хотя некоторые полагают, что господин Зеленский не был в курсе NYT

Официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал ложными заявления о причастности США к атаке на Кремль. Вашингтон не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за пределами своей территории. В свою очередь, глава американской национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что Вашингтон не располагает данными, которые подтверждали или опровергали бы причастность Киева к атакам дронов на Кремль.

Американские военные, которых цитирует NYT, предположили, что БПЛА запустили с небольшого расстояния — из самой Москвы или ее окрестностей. Дроны обладали «ограниченным зарядом взрывчатки», что говорит о желании организаторов добиться психологического эффекта.

Власти США также считают Украину ответственной за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, вторжение в Белгородскую область и подрыв «Северных потоков». При этом представители Вашингтона отказались верить в существование «российских партизанских отрядов».

Атака на Кремль

Два беспилотника попытались нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле в ночь на 3 мая. Их налет отразили российские военные. В результате инцидента Путин не пострадал, произошедшее также не повлияло на его график.

При этом позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президента не было в Кремле в момент атаки: он работал в своей резиденции в Ново-Огарево. В результате падения беспилотников и разлета их осколков никто не пострадал, материальный ущерб также не был нанесен.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе. «Несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность», — предупредил он.

Реакция России

В Кремле произошедшее назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента, организованным в преддверии Дня Победы и Парада 9 мая. В МИД России также обещали принять меры в ответ на действия Украины, которая может быть причастна к произошедшему.

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным Кремль

В свою очередь, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины. «Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов», — подчеркнул он.