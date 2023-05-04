США высказались о возможной причастности Киева к атакам на Кремль

Глава Нацразведки: у США нет данных, подтверждающих причастность Киева к атакам на Кремль

В настоящий момент у Вашингтона нет данных, которые подтверждали или опровергали бы причастность Киева к атакам дронов на Кремль. Об этом глава Нацразведки США Эврил Хейнс заявила на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената, трансляция ее выступления велась на YouTube.

Хейнс напомнила, что власти Украины опровергли свою причастность к произошедшему. «На данном этапе у нас нет данных, которые позволили бы вынести независимую оценку», — сказала она.

Ранее официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал ложными заявления о том, что за атакой дронов на Кремль стоят США.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Дроны были выведены из строя российскими спецслужбами и военными. В Кремле заявили, что расценивают произошедшее как террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина.