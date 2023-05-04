Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 4 мая 2023Мир

США высказались о возможной причастности Киева к атакам на Кремль

Глава Нацразведки: у США нет данных, подтверждающих причастность Киева к атакам на Кремль

Фото: Andrey Shevchenko / Shutterstock / Fotodom

В настоящий момент у Вашингтона нет данных, которые подтверждали или опровергали бы причастность Киева к атакам дронов на Кремль. Об этом глава Нацразведки США Эврил Хейнс заявила на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената, трансляция ее выступления велась на YouTube.

Хейнс напомнила, что власти Украины опровергли свою причастность к произошедшему. «На данном этапе у нас нет данных, которые позволили бы вынести независимую оценку», — сказала она.

Ранее официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал ложными заявления о том, что за атакой дронов на Кремль стоят США.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Дроны были выведены из строя российскими спецслужбами и военными. В Кремле заявили, что расценивают произошедшее как террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
Названы районы Москвы со снижением цен на «вторичку»
Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле
США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
В США признались в неспособности предотвратить сближение России и Китая
СКР нашел еще 22 жертвы серийного российского отравителя Выговского
Умерла актриса из сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ»
22-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ
Организатор «Дикой мяты» объяснил отсутствие иностранных исполнителей
Общевойсковая армия ЦВО получила 11 танков Т-90М «Прорыв»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.