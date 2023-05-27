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10:26, 27 мая 2023Бывший СССР

Российские военные взяли в плен две группы ВСУ в Донбассе

Российский боец заявил о взятии в плен двух групп ВСУ под Белогоровкой в Донбассе

Российские военные из «Южной» группировки войск взяли в плен две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белогоровкой в Донбассе. Об этом рассказал боец Вооруженных сил РФ, принимавший участие в операции, передает РИА Новости в субботу, 27 мая.

По словам собеседника агентства, в составе одной из групп противника было больше десяти человек, в другой — все бойцы 81-й бригады ВСУ. Другие детали военный не привел.

До этого, в начале мая, главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что бойцы его подразделения вместе с военнослужащими из «Южной» группировки войск смогли зайти в промзону мелового производства в Белогоровке и отодвинуть украинских военных на кременском направлении на 1,5 километра. При этом Алаудинов подчеркивал, что противник несет большие потери на данном направлении.

В настоящее время бои за Белогоровку продолжаются.

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    Варвара Кошечкина
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