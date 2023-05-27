Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 27 мая 2023Силовые структуры

Полиция проверит данные о побеге 39 заключенных из отряда «Шторм» в Лисичанске

Ростовская полиция проверит данные о побеге 39 бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска в ЛНР

Фото: РИА Новости

В Ростовской области полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает 161.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.

Накануне стало известно, что силовики получили ориентировку на 39 сбежавших из Лисичанска бойцов отряда «Шторм Z». По информации собеседника издания, из города дезертировали бывшие заключенные.

При побеге погиб военный министерства госбезопасности ЛНР — это подтвердил источник портала в военной структуре республики.

Ранее сообщалось об ужесточении обвинения в отношении восьми мобилизованных из Калининградской области, совершивших массовое дезертирство из зоны спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались об участии Запада в атаке на корабль «Иван Хурс»
    В Британии рассказали о причинах поставки F-16 Украине
    Клопп рассказал о реакции игроков на непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов
    Полиция проверит данные о побеге 39 заключенных из отряда «Шторм» в Лисичанске
    В «Калашникове» назвали сроки серийных поставок доработанного АК-12
    Китай пообещал укреплять диалог с Россией и Украиной для урегулирования кризиса
    Лавров ответил на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели
    Подполковник предрек инсценировку суицида Зеленского странами Запада
    Сжегшего Коран россиянина у СИЗО встретили возмущенные жители Чечни
    Массовая авария произошла в подмосковных Мытищах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.