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03:50, 27 мая 2023Силовые структуры

Полиция проверит информацию о побеге бойцов «Шторма Z» из Лисичанска

161.ru: ростовская полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска

Фото: pixabay.com

Полиция Ростовской области проверяет информацию о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) на территорию региона. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным издания, силовикам в Ростовской области пришла ориентировка на 39 сбежавших из Лисичанска бойцов отряда «Шторм Z». Источник рассказал, что 24 мая из города дезертировали бывшие заключенные, служившие по контракту. При их побеге погиб военный министерства госбезопасности ЛНР. Эту информацию подтвердил источник портала в военной структуре одной из народных республик.

Полиция Ростовской области усилила патрульные посты на пунктах пропуска с республиками Донбасса. Источник издания в силовых структурах допустил, что бежавшие военнослужащие могут перемещаться на нескольких автомобилях и могли переодеться в гражданскую одежду. Кроме того, у них при себе могут быть чужие документы. Сейчас, по его словам, идет «усиленная проверка».

В марте в Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему-контрактнику, сбежавшему из воинской части в период мобилизации. Он получил пять с половиной лет колонии общего режима.

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    Марина Совина
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