В России предложили судить сенатора США из-за слов о вложении в смерти русских

Сенатор Карасин предложил судить сенатора США после слов о вложении в смерти русских

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова американского сенатора Линдси Грэма об удачном вложении США в смерти россиян. В разговоре с «Лентой.ру» Карасин предложил судить Грэма международным судом.

Ранее Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США.

Кроме слов о призрении к людям, которые проповедуют ненависть к русским, больше никаких характеристик дать невозможно Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Что его на это сподвигло, сказать сложно. Может быть, он был в каком-то наркотическом состоянии. Но если он был в нормальном состоянии, то его надо судить международным судом за пропаганду человеконенавистничества и нацизма», — заявил Карасин.

27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин обвинил страны Запада в подталкивании Украины к началу контрнаступления. По словам дипломата, судьба украинцев абсолютно безразлична Западу и Зеленскому.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) Киев получил от Запада более 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Объемы поддержки раскрыл депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

