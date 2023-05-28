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11:56, 28 мая 2023Россия

В России предложили судить сенатора США из-за слов о вложении в смерти русских

Сенатор Карасин предложил судить сенатора США после слов о вложении в смерти русских

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова американского сенатора Линдси Грэма об удачном вложении США в смерти россиян. В разговоре с «Лентой.ру» Карасин предложил судить Грэма международным судом.

Ранее Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США.

Кроме слов о призрении к людям, которые проповедуют ненависть к русским, больше никаких характеристик дать невозможно

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Что его на это сподвигло, сказать сложно. Может быть, он был в каком-то наркотическом состоянии. Но если он был в нормальном состоянии, то его надо судить международным судом за пропаганду человеконенавистничества и нацизма», — заявил Карасин.

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    Варвара Кошечкина
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