Стоматолог назвал неожиданную причину головных болей

Стоматолог Чернов назвал отсутствие зубов причиной головных болей и проблем с ЖКТ

Стоматолог-ортопед сети стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once Андрей Чернов назвал неожиданную причину головных болей. По его словам, к ним приводит длительное отсутствие жевательных зубов и игнорирование процедуры имплантации, передает «Газета.Ru».

Специалист отметил, что люди из эстетических соображений в первую очередь восстанавливают передние зубы, оставляя жевательные на потом, однако их отсутствие может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), гипертонус мышц из-за того, что человек жует только одной стороной, и как следствие асимметрию лица.

«Кроме того, из-за отсутствия зубов нарушается прикус, меняется положение челюсти. Это может стать причиной появления головных болей», — пояснил Чернов.

Врач добавил, что из-за отсутствующего зуба могут пострадать и остальные, например, соседние и противоположные теряют опору, а кость на месте удаленного зуба атрофируется. Это затрудняет процедуру протезирования впоследствии.

Ранее стоматолог, главный врач Медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев предупредил, что неправильная чистка зубов может привести к болезням сердца.