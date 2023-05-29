Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 29 мая 2023Мир

В Испании решили распустить парламент

Премьер-министр Испании Санчес решил распустить парламент и назначил выборы на 23 июля

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что распустит парламент и страна проведет досрочные всеобщие выборы 23 июля по результатам прошедших в воскресенье муниципальных и региональных выборов. Об этом сообщает Reuters.

«Я сообщил главе государства, королю Филиппу VI, о решении созвать заседание Совета министров этим вечером, чтобы распустить Генеральные кортесы (парламент Испании — прим. «Ленты.ру»)», — заявил политик.

По итогам прошедших выборов в большинстве регионов Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой является Санчес, уступила консервативной «Народной партии».

В 2019 году в Испании уже распускали парламент и назначали досрочные выборы после того, как в парламенте отклонили проект бюджета. По словам Санчеса, тогда между бездействием и продолжением работы без бюджета и возможностью дать испанцам высказать свое мнение он выбрал второе.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров заявил о готовности России ответить на поставки истребителей Украине
    Незнакомец выбил зубы 15-летнему российскому школьнику в лифте и попал на видео
    Москвич жестоко расправился над собакой своей девушки
    Воспитатели российской кадетской школы избили учеников за ночной побег из палаты
    В Москве заметили пропавшего в Альпах главу сети строительных магазинов OBI
    Россиянам предложили подарки за тренировки
    Пилот выполнил опасный трюк на новом президентском самолете и попал на видео
    Оглашение приговора за вымогательство у Канделаки отложено из-за эвакуации суда
    Алеся Кафельникова набила тату на фоне признаний матери о жестокости ее мужа
    Вынесен приговор последнему киллеру Ореховской ОПГ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.