В Испании решили распустить парламент

Премьер-министр Испании Санчес решил распустить парламент и назначил выборы на 23 июля

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что распустит парламент и страна проведет досрочные всеобщие выборы 23 июля по результатам прошедших в воскресенье муниципальных и региональных выборов. Об этом сообщает Reuters.

«Я сообщил главе государства, королю Филиппу VI, о решении созвать заседание Совета министров этим вечером, чтобы распустить Генеральные кортесы (парламент Испании — прим. «Ленты.ру»)», — заявил политик.

По итогам прошедших выборов в большинстве регионов Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой является Санчес, уступила консервативной «Народной партии».

В 2019 году в Испании уже распускали парламент и назначали досрочные выборы после того, как в парламенте отклонили проект бюджета. По словам Санчеса, тогда между бездействием и продолжением работы без бюджета и возможностью дать испанцам высказать свое мнение он выбрал второе.