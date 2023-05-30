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16:27, 30 мая 2023Спорт

Аршавин оценил решение «Арсенала» удалить посвященный ему пост-поздравление

Аршавин рассказал, что не узнал бы о поздравлении от «Арсенала», если бы ему не позвонили

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин оценил решение клуба удалить посвященный ему пост. Его слова передает «Чемпионат».

«Если бы мне с утра не позвонили, то даже не узнал бы о поздравлении. Если бы мне во второй раз вечером не позвонили, то и о том, что удалили, тоже не узнал бы», — рассказал он. Аршавин добавил, что ответ сборной России на ситуацию был очевидным.

29 мая лондонский клуб опубликовал пост с поздравлением по случаю дня рождения Аршавина. «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — пожелали в команде. Позднее запись удалили из-за критики украинских болельщиков. «Вы можете удалить пост, но не стереть свою историю», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе сборной России.

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе клуба он провел 105 матчей в Английской премьер-лиге, забив 23 мяча. 42-летний полузащитник также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008.

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    Дарья Коршунова
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