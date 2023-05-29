В сборной России оценили решение «Арсенала» удалить пост-поздравление Аршавину

В сборной России прокомментировали решение «Арсенала» удалить пост-поздравление Аршавину

В сборной России по футболу оценили решение пресс-службы лондонского «Арсенала» удалить пост с поздравлением бывшему футболисту клуба Андрею Аршавину. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«Вы можете удалить пост, но не стереть свою историю», — прокомментировала ситуацию пресс-службы сборной России. К сообщению команда прикрепила скриншот удаленной записи.

Ранее 29 мая лондонский клуб опубликовал пост с поздравлением по случаю дня рождения Аршавина. «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — пожелали в команде. Позднее запись удалили из-за критики украинских болельщиков.

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе клуба он провел 105 матчей, забив 23 мяча. 42-летний полузащитник известен также по выступлениям за сборную России. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008.

