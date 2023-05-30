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05:00, 30 мая 2023Забота о себе

Сексолог дал совет любителям обсуждать прошлые интимные отношения с партнерами

Сексолог Салахов: не стоит рассказывать о подробностях сексуального опыта с экс-партнером

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Обсуждая с нынешним партнером количество предыдущих, каждый человек называет приемлемую для себя цифру, часто преуменьшая ее, рассказал сексолог Артур Салахов. В беседе с порталом Ufa1.ru он дал совет любителям обсуждать прошлый опыт интимных отношений.

По его словам, если партнер раскрывается в таком диалоге, то это положительно сказывается на отношениях. Однако, отметил Салахов, не стоит рассказывать о подробностях своего сексуального опыта с экс-партнером, особенно в сравнении с нынешним, поскольку такие разговоры обидны и для мужчины, и для женщины.

В случаях, если партнер негативно отреагировал на большое, по его мнению, число предыдущих любовников, отношения могут ухудшиться, предупредил сексолог. «Если у него есть свои установки по этому поводу, то это может соответственно ухудшить отношения. Если их нет, то он посчитает женщину опытной и будет чувствовать себя хорошо. Это не проблема тебя, как человека. Это установки твоего партнера», — объяснил Салахов.

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Некоторые люди, продолжил Салахов, не преуменьшают количество своих партнеров. «Есть достаточно откровенные люди, которые много внимания уделяют сексуальному опыту, так как некоторые считают, что если у тебя было мало опыта, то с тобой неинтересно. И если встречаются два таких человека, то они могут честно об этом поговорить, радоваться друг за друга и развивать сексуальное мастерство вместе», — заключил специалист.

Ранее сексолог Елена Румянцева рассказала, что нужно знать и взвесить женщине, соглашаясь на предложение мужчины заняться сексом втроем. По словам сексолога, если вариант с групповым сексом действительно неприемлем, важно открыто об этом сказать партнеру.

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    Александра Лисица
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