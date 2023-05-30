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07:00, 30 мая 2023Забота о себе

Сексолог предупредил о влиянии отказа от секса на эмоциональную сферу

Сексолог Салахов: воздержание не сказывается на здоровье, но может привести к агрессии

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Длительное сексуальное воздержание оказывает специфическое влияние на эмоциональную сферу, предупредил врач-сексолог Артур Салахов. О влиянии отказа от интима на настроение он рассказал в беседе с изданием Ufa1.ru.

По его словам, отказ и от половых контактов не сказывается на физическом здоровье и не приводит к каким-либо заболеваниям, но может привести к агрессии и раздражительности у мужчин за счет повышения уровня тестостерона. «Но потом это все переходит в норму. У женщин за счет воздержания могут быть эмоциональные нарушения в виде раздражительности на определенный период», — объяснил врач.

При этом, отметил врач, реакция на воздержание от секса индивидуально обусловлена тем, насколько в принципе важны сексуальные контакты для человека, а также его психической и психологической формой и эмоциональной стабильностью.

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    Александра Лисица
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