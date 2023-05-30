В России объяснили объявление Залужного в розыск

Депутат Журова объяснила объявление Залужного в розыск ответными мерами

МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного по уголовной статье в качестве ответной меры. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Они нас объявляют в розыск периодически, это очень неприятные моменты. Тех людей, которые нанесли ущерб нашей стране, мы тоже можем объявить в розыск, как они делают по отношению к нам, как сделал Международный уголовный суд по отношению к нашему президенту. Давайте говорить честно, что какие-то ответные меры нужны для тех людей, которые заслуживают это», — объяснила депутат.

30 мая карточка о розыске Залужного была опубликована в базе МВД. В декабре прошлого года Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Мариуполе. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Ему заочно предъявлены обвинения.

Также правоохранители объявили в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского и украинского генерала Сергея Наева.

10 октября прошлого года Служба безопасности Украина (СБУ) объявила в розыск ряд российских первых лиц. В их число вошли заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

17 марта МУС выдал ордеры на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.