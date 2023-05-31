Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР выросло до пяти

В ЛНР сообщили о гибели пяти человек при обстреле Украиной птицефабрики в поселке Карпаты

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской народной республике (ЛНР) выросло до пяти. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, 19 человек получили ранения. Уточняется, что ВСУ в ходе атаки применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив четыре ракеты.

«Три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одна ракета типа М31. Поврежден строительный городок и здание птицефабрики», — заявили в СЦКК.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 16 раненых в результате обстрела украинской армии. Уточнялось, что ВСУ атаковали Карпаты в Перевальском районе ЛНР в ночь на 31 мая.