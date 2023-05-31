Швеция заявила о выполнении обязательств по вступлению в НАТО

Глава МИД Швеции Биллстрем: страна надеется стать членом НАТО до 11 июля

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем (Tobias Billstrom) заявил, что страна выполнила обязательства по вступлению в НАТО. Об этом он сообщил Politico.

Глава шведского МИД также назвал желаемые сроки вступления в НАТО. В Стокгольме рассчитывают, что страна станет частью Североатлантического альянса до встречи членов НАТО в Вильнюсе, которая состоится 11 июля.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности страны на данный момент принять Швецию в состав Североатлантического альянса. По его словам, любая страна, желающая присоединиться к НАТО, обязана занимать четкую позицию в вопросе борьбы с терроризмом.