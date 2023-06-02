Появились новые подробности об инциденте с пьяной девушкой в номере Ничушкина

Сотрудники клуба НХЛ «Колорадо» заявили, что забрали Ничушкина из отеля ради его здоровья

Представители клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» сообщили полиции Сиэтла, почему российский нападающий команды Валерий Ничушкин покинул отель после инцидента с пьяной девушкой в номере отеля. Новые подробности появились у Seattle Times.

Врач команды Брэдли Чангстрем заявил, что хочет оставить информацию о здоровье хоккеиста конфиденциальной. Он подчеркнул, что сотрудники клуба забрали россиянина ради его собственного здоровья и безопасности. Отмечается, что находившаяся в номере девушка вела себя агрессивно.

Ранее 2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post заявил, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже в команде опровергли эту информацию.