Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

⠀

В Белгороде в районе жилых домов на газон упал и взорвался беспилотник. Пострадали два человека. В Белгородском районе зафиксировано 13 прилетов, пострадавших нет.

⠀

В Борисовском районе два минометных снаряда выпущено по окраине села Богун-Городок. «В результате пострадал один человек — житель Грайворонского городского округа. Вся необходимая медицинская помощь была оказана», — написал глава приграничного региона.

⠀

В Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпущено четыре минометных снаряда — пострадали два местных жителя. Есть также повреждения на территории четырех частных домовладений. В Волоконовском районе из миномета был обстрелян хутор Старый, со стороны Украины было выпущено 19 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

⠀