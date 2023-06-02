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16:46, 2 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Фото: Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel / AP

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

В Белгороде в районе жилых домов на газон упал и взорвался беспилотник. Пострадали два человека. В Белгородском районе зафиксировано 13 прилетов, пострадавших нет.

В Борисовском районе два минометных снаряда выпущено по окраине села Богун-Городок. «В результате пострадал один человек — житель Грайворонского городского округа. Вся необходимая медицинская помощь была оказана», — написал глава приграничного региона.

В Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпущено четыре минометных снаряда — пострадали два местных жителя. Есть также повреждения на территории четырех частных домовладений. В Волоконовском районе из миномета был обстрелян хутор Старый, со стороны Украины было выпущено 19 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

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    Евгения Куликова
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