В России запустят уникальные шоу

«Одноклассники» запускают собственные шоу про путешествия, кулинарию и домашних животных

Соцсеть «Одноклассники» запускает семь собственных шоу-программ, посвященных различным популярным хобби — путешествиям, домашним животным, кулинарии, отдыху на природе и другим. Об этом соцсеть сообщила в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Первым из них выйдет шоу «Мое хобби лучше». Его будут вести Екатерина Скулкина и Олег Верещагин, в выпусках они будут разрушать стереотипы про «мужские» и «женские» хобби, пробуя на себе распространенные увлечения россиян. Эпизоды будут выходить эксклюзивно в ОК каждый вторник.

С 7 июня «Одноклассники» будут показывать шоу «В мире домашних животных», в котором среди прочего будет использован контент популярных блогеров и личные видео пользователей ОК. А 30 июня стартует шоу «ОК, мам, поехали», в котором телеведущий Иван Чуйков вместе со своей мамой Ириной отправятся в путешествие по России.

Также пользователей «Одноклассников» ждет кулинарное шоу «Готовим на даче», его ведущий — шеф-повар Александр Белькович.

Все программы будут выходить на платформе в течение лета. Уже отснято более 50 эпизодов. Они будут выходить эксклюзивно в ОК, смотреть их можно будет в сервисе «Увлечения», а также в официальных группах про кулинарию и путешествия в соцсети.