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16:17, 2 июня 2023Россия

Последствия обстрела Шебекино показали на видео

Shot показал на видео последствия обстрела жилого района в Шебекино Белгородской области

Последствия обстрела жилого района в Шебекино Белгородской области показали на видео. Кадры с места происшествия в пятницу, 2 июня, публикует Telegram-канал Shot.

Упавшим снарядом выбило окна и стены здания. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе.

1 июня город Шебекино попал под массированный обстрел со стороны Украины. По данным губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, в Шебекинский городской округ прилетело более 850 снарядов.

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    Евгения Куликова
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