Раскрыта дата возобновления производства на бывшем заводе Nissan в России

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: производство на бывшем заводе Nissan возобновится 14 июня

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов раскрыл дату возобновления производства на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — оно состоится 14 июня, пишет ТАСС.

Он напомнил, что теперь фабрика носит название «Лада Санкт-Петербург». На ней будут выпускать новые модели Lada «при участии партнера», уточнил Соколов.

В конце мая из материалов Минпромторга стало известно, первой на этом заводе начнут производить Lada X-Cross 5. Модель была представлена в апреле и оказалась перелицованным китайским кроссовером FAW Bestune T77.

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел во владение российского автоконцерна в феврале. В течение двух лет «АвтоВАЗ» начнет на предприятии выпуск еще двух новинок помимо Lada X-Cross 5.

В начале июня вице-президент автоконцерна Евгений Шмелев показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко два автомобиля Lada Vesta в разных кузовах. Спикер Совфеда похвалила одну из машин и заявила, что хочет прямо сейчас пересесть за руль Lada. Она заявила, что могла бы бросить кортеж ради такого автомобиля, указав, что служебные автомобили «зря там стоят».