Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:15, 31 мая 2023Экономика

Первой на бывшем заводе Nissan выпустят Lada X-Cross 5

Минпромторг: первой на бывшем заводе Nissan выпустят Lada X-Cross 5

Кадр: Лиса Рулит / YouTube

Первой моделью, которую начнут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Минпромторга.

Производство при поддержке «крупного китайского индустриального партнера» должно стартовать в июне. По данным министерства, в течение двух лет «АвтоВАЗ» начнет на предприятии выпуск еще двух новинок.

Lada X-Cross 5 была представлена в апреле и оказалась перелицованным китайским кроссовером FAW Bestune T77. В Санкт-Петербурге автомобиль будут выпускать методом крупноузловой сборки в двух модификациях, с механической коробкой передач и с семиступенчатым «автоматом».

Стоимость импортной модели FAW Bestune T77 в России начинается от 2,2 миллиона рублей, выяснил в мае Autonews.ru. При этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал, что автомобили Lada, собираемые на заводе в Санкт-Петербурге, будут дешевле готовых импортных машин от брендов из КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    В Казахстане решили исключить из УК статьи об оскорблении Назарбаева
    Москва начала подготовку возвращения прорвавшейся в Белоруссию россиянки
    Владимир Машков передал оборудование и реквизит театру в Донецке
    Звезда «Кошмара на улице Вязов» назвал лучшего кандидата на роль Фредди Крюгера
    Ограниченно годным захотели разрешить служить по контракту
    В центре Москвы загорелся люксовый отель
    Уехавшим за границу удаленщикам призвали запретить платить налоги в России
    Россиянин пострадал при обстреле приграничного региона со стороны Украины
    Российских детей захотели защитить от кибербуллинга
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.