Минпромторг: первой на бывшем заводе Nissan выпустят Lada X-Cross 5

Первой моделью, которую начнут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Минпромторга.

Производство при поддержке «крупного китайского индустриального партнера» должно стартовать в июне. По данным министерства, в течение двух лет «АвтоВАЗ» начнет на предприятии выпуск еще двух новинок.

Lada X-Cross 5 была представлена в апреле и оказалась перелицованным китайским кроссовером FAW Bestune T77. В Санкт-Петербурге автомобиль будут выпускать методом крупноузловой сборки в двух модификациях, с механической коробкой передач и с семиступенчатым «автоматом».

Стоимость импортной модели FAW Bestune T77 в России начинается от 2,2 миллиона рублей, выяснил в мае Autonews.ru. При этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал, что автомобили Lada, собираемые на заводе в Санкт-Петербурге, будут дешевле готовых импортных машин от брендов из КНР.