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13:00, 3 июня 2023Спорт

Появилась информация о пьяной девушке из номера Ничушкина

Fox News: пьяную девушку из номера хоккеиста Ничушкина доставили в медицинский центр

Фото: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports / Reuters

Пьяная девушка, находившаяся в номере отеля нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, была доставлена в медицинский центр для наблюдения. Информация появилась у Fox News.

По информации источника, девушка назвала хоккеиста лжецом и плохим человеком. Ничушкин к тому времени уже покинул отель. Отмечается, что никакой информации о ее состоянии предоставлено не было.

2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post сообщила, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже в команде опровергли эту информацию.

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    Анастасия Борисова
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