Россияне начали распродавать квартиры в новых домах

Россияне начали распродавать квартиры в домах, построенных после 2020 года

Около 20 процентов продаваемых в России квартир расположены в домах, построенных после 2020 года. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Его слова приводят «Известия».

По словам Хусаинова, для рынка новостроек эти квартиры создают существенную конкуренцию, так как это уже готовое жилье, которое часто продается с хорошей скидкой от существующей рыночной цены. Кроме того, такие квартиры нередко продаются с ремонтом, мебелью и бытовой техникой, то есть покупателю удастся избежать этих дополнительных капитальных затрат на обустройство жилья.

«На первичном же рынке не так много квартир с ремонтом и мебелью, когда у покупателя есть возможность все приобрести в рамках одного ипотечного кредита», — пояснил эксперт.

Такой большой объем предложения квартир в новых домах, по мнению собеседника издания, связан с ажиотажным спросом на новостройки последние несколько лет. По его словам, доля инвестиционных покупок в пиковые периоды спроса доходила до 18–20 процентов от общего объема сделок. Сейчас эти квартиры постепенно выходят на рынок. «Где-то — по причине достигнутого уровня инвестиционной доходности, где-то — из-за большой долговой нагрузки», — добавил Хусаинов.

При оценке данного тренда, по словам эксперта, нужно учитывать существенно выросшую популярность семейной ипотеки и действие программы материнского капитала. По его словам, часть молодых семей, купивших недвижимость в последние 10–15 лет, в настоящее время озадачены расширением и улучшением жилищных условий, поэтому продают свое стартовое жилье.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать россиянам клетушки по пять квадратных метров под видом квартир. Он отметил, что в объявлениях о продаже представлены десятки вариантов «мироквартир» менее десяти квадратных метров.