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08:44, 3 июня 2023Среда обитания

В Госдуме призвали не продавать россиянам клетушки под видом квартир

Депутат ГД Гаврилов призвал застройщиков не продавать россиянам клетушки под видом квартир

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать россиянам клетушки по пять квадратных метров под видом квартир. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в объявлениях о продаже представлены десятки вариантов «мироквартир» менее десяти квадратных метров.

Гаврилов подчеркнул, что такие «клетушки» в новостройках, даже предусмотренные документацией, нельзя называть жильем, поскольку квартиры-капсулы по пять-шесть квадратов не укладываются даже в норматив предоставления жилья в экстренных ситуациях, который равен шести квадратных метрам на человека.

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Депутат напомнил, что норма жилплощади на одного человека составляет 33 квадратных метра, на двоих — 42, а на семью из трех человек — не менее 18 квадратов на каждого.

По словам парламентария, в кладовках, не отвечающих нормативам, нельзя зарегистрироваться, поскольку по закону в нежилых помещениях регистрироваться невозможно.

Гаврилов призвал не ущемлять жилищные права россиян в интересах бизнеса и урегулировать данный вопрос.

Ранее Центробанк предупредил, что в России вдвое увеличился размер минимального первоначального взноса по ипотеке. С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10, а 20 процентов. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос станет еще дороже — он вырастет до 30 процентов.

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    Марина Совина
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