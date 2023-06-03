В Госдуме призвали не продавать россиянам клетушки под видом квартир

Депутат ГД Гаврилов призвал застройщиков не продавать россиянам клетушки под видом квартир

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать россиянам клетушки по пять квадратных метров под видом квартир. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в объявлениях о продаже представлены десятки вариантов «мироквартир» менее десяти квадратных метров.

Гаврилов подчеркнул, что такие «клетушки» в новостройках, даже предусмотренные документацией, нельзя называть жильем, поскольку квартиры-капсулы по пять-шесть квадратов не укладываются даже в норматив предоставления жилья в экстренных ситуациях, который равен шести квадратных метрам на человека.

Депутат напомнил, что норма жилплощади на одного человека составляет 33 квадратных метра, на двоих — 42, а на семью из трех человек — не менее 18 квадратов на каждого.

По словам парламентария, в кладовках, не отвечающих нормативам, нельзя зарегистрироваться, поскольку по закону в нежилых помещениях регистрироваться невозможно.

Гаврилов призвал не ущемлять жилищные права россиян в интересах бизнеса и урегулировать данный вопрос.

Ранее Центробанк предупредил, что в России вдвое увеличился размер минимального первоначального взноса по ипотеке. С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10, а 20 процентов. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос станет еще дороже — он вырастет до 30 процентов.

