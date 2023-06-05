ФАС проверит наценки на молочную продукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции. Запрос главе ФАС Максиму Шаскольскому направили первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, пишут «Известия».
Отмечается, что в этом году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками. Оно составляет 15–20 процентов от ранее законтрактованных цен.
«Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей», — уточняется в документе.
Из-за осложнения внешнеполитической и экономической ситуации модель потребительского поведения изменилась, и люди стали покупать более дешевые категории продукции — в том числе питьевое молоко, подчеркнули парламентарии.
Ранее Россия запретила поставки молочной продукции из Киргизии. Специалисты проверили как производства, так и фермы и пункты сбора молока, после чего сделали вывод о неэффективности работы республиканского органа по проверке качества и безопасности экспортируемой в Россию молочной продукции.