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02:45, 5 июня 2023Экономика

ФАС проверит наценки на молочную продукцию

«Известия»: ФАС проверит наценки на молочную продукцию в 100-150%

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции. Запрос главе ФАС Максиму Шаскольскому направили первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, пишут «Известия».

Отмечается, что в этом году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками. Оно составляет 15–20 процентов от ранее законтрактованных цен.

«Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей», — уточняется в документе.

Из-за осложнения внешнеполитической и экономической ситуации модель потребительского поведения изменилась, и люди стали покупать более дешевые категории продукции — в том числе питьевое молоко, подчеркнули парламентарии.

Ранее Россия запретила поставки молочной продукции из Киргизии. Специалисты проверили как производства, так и фермы и пункты сбора молока, после чего сделали вывод о неэффективности работы республиканского органа по проверке качества и безопасности экспортируемой в Россию молочной продукции.

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    Юлия Мискевич
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