В США объяснили ненависть к Зеленскому среди стран НАТО. Почему надежды Киева на принятие в альянс иллюзорны?

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о скрытой ненависти к Зеленскому среди стран НАТО

Страны НАТО втайне ненавидят и не уважают президента Украины Владимира Зеленского, поэтому надежды Киева на вступление в альянс иллюзорны. Об этом заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

По словам американского офицера, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения западных стран к нему.

Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда Скотт Риттер экс-разведчик ВС США

Прогнозы Зеленского

До этого Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до завершения спецоперации. Он указал, что Киев не будет втягивать в военный конфликт ни одну страну альянса, в связи с чем не станет членом военного блока до тех пор, пока не закончится конфликт.

Глава государства также заверил, что Украина не ищет замену Североатлантическому альянсу, считая его лучшей гарантией безопасности для страны.

Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Владимир Зеленский президент Украины

В то же время украинский лидер понадеялся получить гарантии безопасности от Запада до вступления в НАТО. Под ними Зеленский обозначил санкции против России, финансирование Киева и поставки оружия.

1 мая на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии президент Украины от лица народа и солдат сообщил, что надежды на членство страны в НАТО становятся более отдаленными.

«Членство Украины не входит в повестку дня»

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО во время конфликта не рассматривается. Он добавил, что «вопрос лишь в том, что произойдет, когда конфликт закончится».

Я думаю, что все уже поняли, что вопрос о том, чтобы стать членом НАТО в разгар конфликта, не входит в повестку дня Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

При этом в апреле Столтенберг заверил, что «полноправное место Украины — в североатлантической семье», поэтому со временем и благодаря поддержке альянса эта цель будет достигнута. По его словам, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом блока.