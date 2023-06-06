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17:23, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Документ о подготовке России к подрыву Каховской ГЭС оказался фейком

Информация о подготовке России к подрыву Каховской ГЭС оказалась ложной
СюжетДиверсии в России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Появившийся в сети документ, якобы свидетельствующий о подготовке России к подрыву Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), оказался фейком. Информация о причастности Москвы к инциденту оказалась ложной.

Украинский журналист Константин Рыженко опубликовал в своем Telegram-канале документ, в котором говорится, что Россия якобы заранее готовилась к подрыву Каховской ГЭС. «Подготовить к экстренной эвакуации сотрудников администраций и местного населения. Время и место будет доведено позже», — говорится в опубликованном документе, подписанным Генической военно-гражданской администрацией Херсонской области.

В действительности опубликованный украинским журналистом документ, датированный 4 июнем 2023 года, является фейком. В январе 2023 года врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ «О системе и структуре исполнительных органов Херсонской области», согласно которому военно-гражданская администрация Херсонской области была переименована в администрацию Херсонской области. На недостоверность также указывают ошибки в документе: к примеру, вместо слова срок там написано «строк».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг причастность России к подрыву Каховской ГЭС. Он заявил, что случившееся было преднамеренной диверсией Украины.

Информация о том, что Россия якобы готовилась к подрыву Каховской ГЭС, распространилась в украинских СМИ и Telegram-каналах. В частности, об этом написали УНИАН, 24tv.ua, «Корреспондент.net».

О подрыве Каховской ГЭС стало известно ранее 6 июня. В зоне возможного подтопления оказалось около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что гидроэлектростанция получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности к произошедшему России.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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