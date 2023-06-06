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21:43, 6 июня 2023Бывший СССР

Кулеба заявил о готовности ЕС помочь с последствиями повреждения Каховской ГЭС

Кулеба: Евросоюз готов помочь в сдерживании последствий повреждения Каховской ГЭС

Евросоюз (ЕС) готов оказать необходимую помощь для сдерживания последствий повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Такое заявление он сделал по итогу переговоров с главой внешнеполитической службы объединения Жозепом Боррелем. «ЕС готов предоставить необходимую поддержку и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой устроенной Россией катастрофы», — написал украинский министр.

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    Марина Совина
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