Кулеба заявил о готовности ЕС помочь с последствиями повреждения Каховской ГЭС

Кулеба: Евросоюз готов помочь в сдерживании последствий повреждения Каховской ГЭС

Евросоюз (ЕС) готов оказать необходимую помощь для сдерживания последствий повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Такое заявление он сделал по итогу переговоров с главой внешнеполитической службы объединения Жозепом Боррелем. «ЕС готов предоставить необходимую поддержку и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой устроенной Россией катастрофы», — написал украинский министр.