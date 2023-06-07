На Украине заявили о начале вступления страны в ОЭСР

Правительство Украины заявило о запуске процесса вступления страны в ОЭСР

Правительство Украины заявило о запуске процесса вступления страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского кабмина.

Подписание документа состоялось 7 июня на встрече Совета ОЭСР министерского уровня в Париже. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль участвовал в мероприятии онлайн.

Политик подчеркнул, что Киев рассчитывает присоединиться к ОЭСР в качестве полноправного члена в обозримом будущем. По его словам, это поможет стране осуществить инвестиционные проекты, а также привлечь иностранные компании и улучшить уровень жизни украинцев.

Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, в свою очередь, отметил, что Программа ОЭСР для Украины приблизит государство к стандартам объединения. Также она может помочь в процессе вступления Украины в Европейский союз.

В декабре Шмыгаль заявил, что Киев подписал соглашение «о привилегиях и иммунитетах» с ОЭСР, которое поможет разработать план восстановления Украины. Поскольку Украина была признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет функционировать до 2026 года и оказывать поддержку стране во время ее восстановления, добавил премьер.