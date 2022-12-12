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18:15, 12 декабря 2022Бывший СССР

Киев подписал соглашение с ОЭСР по восстановлению Украины

Премьер Украины Шмыгаль заявил о подписании соглашения с ОЭСР по восстановлению страны
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Киев подписал соглашение «о привилегиях и иммунитетах» с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое поможет разработать план восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«В Париже заключили соглашение, которое официально дает основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" Организации экономического сотрудничества и развития», — написал Шмыгаль.

Поскольку Украина была признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет функционировать до 2026 года и оказывать поддержку стране во время ее восстановления, добавил премьер. Он отметил, что ОЭСР была соисполнителем «Плана Маршалла» и теперь будет помогать восстанавливать Украину.

Кроме того, по словам Шмыгаля, в декабре Киев получил описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты организации в различных областях. «Готовы совместно начать ее подготовку, чтобы как можно быстрее присоединиться к "клубу успешных стран". Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению государства как регионального лидера», — написал премьер-министр.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз должен приступить к разработке «Плана Маршалла» по восстановлению экономики и инфраструктуры Украины. Политик пообещал вынести этот вопрос на обсуждение в Совете Европы.

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Алевтина Запольская
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