Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алиса Октябрёва
2:0
Завершен
Клерви Нгуну
Ролан Гаррос — девушки
Маю Кроссли
0:2
Завершен
Алина Корнеева
Ролан Гаррос — девушки
Каролина Мухова
0:0
1-й сет
live
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Пари Нижний Новгород
Завтра
14:30 (Мск)
Родина
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Факел
Завтра
17:30 (Мск)
Енисей
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
15:56, 8 июня 2023Спорт

РФС наказал футболиста ЦСКА за слова об игроке «Спартака» в интервью

РФС оштрафовал футболиста ЦСКА Рошу за слова об игроке «Спартака» Соболеве в интервью

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать бразильского футболиста ЦСКА Виллиана Рошу на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок наказан за то, что в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал форварда «Спартака» Александра Соболева «клоуном и нехорошим человеком». Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, что в РФС обратились в бразильский университет Сан-Паулу на кафедру спортивного права с просьбой оценить высказывание Роши.

«Мы задавали вопрос, использовал ли Роша слово "клоун". В заключении написано, что да, использовал. Но там объяснили, что это не оскорбление, а оценка намерения спортсмена при совершении странных жестов во время игры. При этом в заключении написано, что выражение возможно было грубым и оценочным», — добавил Григорьянц.

Роша высказался после матча ЦСКА против «Спартака», который прошел 21 мая и завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями Роши, который также получил красную карточку. Позже удаление бразильца отменили, а россиянина дисквалифицировали на четыре матча.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении
    Хейли Бибер показала способ модно носить мужские трусы
    Власти Китая уличили в слежке за протестующими через TikTok
    МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Подмосковье
    «АвтоВАЗ» назвал сроки начала продаж Vesta с автоматической коробкой передач
    Изменение климата связали с исчезновением кораллов из-за инфекций
    Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
    Туристка отправилась в отпуск мечты с мужем и потратила все деньги на лечение
    Россия отказалась рассматривать крушение рейса MH17 в качестве теракта
    Эстония высказалась о возможной отправке войск НАТО на Украину
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.