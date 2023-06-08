РФС наказал футболиста ЦСКА за слова об игроке «Спартака» в интервью

РФС оштрафовал футболиста ЦСКА Рошу за слова об игроке «Спартака» Соболеве в интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать бразильского футболиста ЦСКА Виллиана Рошу на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок наказан за то, что в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал форварда «Спартака» Александра Соболева «клоуном и нехорошим человеком». Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, что в РФС обратились в бразильский университет Сан-Паулу на кафедру спортивного права с просьбой оценить высказывание Роши.

«Мы задавали вопрос, использовал ли Роша слово "клоун". В заключении написано, что да, использовал. Но там объяснили, что это не оскорбление, а оценка намерения спортсмена при совершении странных жестов во время игры. При этом в заключении написано, что выражение возможно было грубым и оценочным», — добавил Григорьянц.

Роша высказался после матча ЦСКА против «Спартака», который прошел 21 мая и завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями Роши, который также получил красную карточку. Позже удаление бразильца отменили, а россиянина дисквалифицировали на четыре матча.