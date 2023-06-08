Премьер-министр Великобритании отказался тратить время на Дональда Трампа

Премьер-министр Великобритании Сунак не нашел времени для встречи с Трампом в США

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в США отказался от встречи с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Politico.

По словам политика, у него слишком плотный график и он не может тратить время.

На вопрос о возможной встрече с Трампом он ответил, что планирует увидеться только с нынешним президентом Джо Байденом и лидерами обеих партий. Политики планируют обсудить вопросы развития искусственного интеллекта, торговлю и конфликт на Украине.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон встречался с Трампом в начале июня во время визита в США. Они обсудили вопросы поддержки Украины, притом что бывшие лидеры имеют противоположные мнения по этому вопросу.

Ранее стало известно, что одной из тем разговора Риши Сунака с Джо Байденом может быть назначение главой НАТО министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.