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14:01, 9 июня 2023Спорт

Украинский боксер поможет Альваресу в подготовке к реваншу с Биволом

Украинский боксер Гвоздик заявил, что поможет Альваресу в подготовке к реваншу с Биволом

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал в интервью YouTube-каналу «Два боковых» о помощи мексиканцу Саулю Альваресу в подготовке к реваншу с россиянином Дмитрием Биволом.

«Уже пригласил меня в качестве спарринг-партнера. Возможно, через месяц мы начнем. Буду пытаться его мотивировать, чтобы во второй раз получилось лучше», — заявил Гвоздик. Он выразил надежду, что во втором поединке Альварес проявит себя лучше.

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил, что организация отказалась утвердить проведение боя между Биволом и Альваресом во второй средней весовой категории.

7 мая 2022 года Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. После мексиканец вызвал россиянина на реванш. Бивол выразил готовность спуститься из полутяжелого веса во второй средний, чтобы побороться за четыре чемпионских пояса, которые удерживает Альварес, однако тот выступил против такого боя.

Бивол ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, в его активе 21 победа. У Альвареса 59 побед, два поражения и две ничьи.

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