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18:01, 10 июня 2023Мир

Посол высказался о конфискации и передаче Украине российского Ан-124

Посол России в Оттаве: решение Трюдо о конфискации российского Ан-124 является воровством

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского самолета Ан-124 и его передаче Украине незаконно и является самым обычным воровством. Об этом высказался посол России в Оттаве Олег Степанов, пишет ТАСС.

Степанов заявил, «это совершенно незаконно, это воровство и грабеж». По его словам, современный режим Трюдо показал, что правовой системы в Канаде не существует.

О том, что Канада конфисковала российский Ан-124 для его передачи Украине, стало известно ранее в субботу, 10 июня. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ан-124, как отмечалось, застрял в Пирсоне в Канаде 27 февраля 2022 года, когда доставлял партии экспресс-тестов на COVID-19.

О желании Канады конфисковать для Украины российский самолет еще в апреле сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также отмечал, что ожидается новый пакет антироссийских санкций от Оттавы. В частности, против российской компании «Волга-Днепр», которой принадлежит Ан-124.

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    Варвара Кошечкина
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