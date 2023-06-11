В Новой Каховке полностью сошла вода после ЧП на Каховской ГЭС

В Новой Каховке полностью сошла вода, затопившая город после удара украинских войск по ГЭС

В Новой Каховке полностью сошла вода, которая затопила город после удара украинских войск по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram.

По состоянию на вечер воскресенья, 11 июня, как отмечается, вода полностью ушла с улиц города. При этом власти Новой Каховки добавили, что некоторые объекты инфраструктуры, находящиеся в прибрежной зоне, все еще затоплены.

Ранее врио главы региона Владимир Сальдо назвал число затопленных после ЧП на Каховской ГЭС поселений. Он заявил, что из-за подрыва плотины в Херсонской области затоплению подверглись 36 поселений, в том числе город Новая Каховка, села Таврийск и Плодовое.

В ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Он также назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула.

При этом все равно началось затопление территорий близлежащих сел и городов. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.