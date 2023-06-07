Названо число затопленных после разрушения Каховской ГЭС населенных пунктов

Сальдо: из-за разрушения Каховской ГЭС затоплению подверглись 36 населенных пунктов

Из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области затоплению подверглись 36 населенных пунктов. Такое число назвал врио главы региона Владимир Сальдо. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 7 июня.

В Новокаховском городском округе в зоне подтопления оказались 11 населенных пунктов, среди которых есть Новая Каховка, Таврийск и Плодовое. Еще 13 — в Голопристанском округе. Это Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани и другие.

В Алешкинском муниципальном округе вода добралась до города Алешки, сел Солонцы и Подстепное и еще девяти населенных пунктов, добавил врио главы Херсонской области.

В ночь с 5 на 6 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. В результате атаки произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Ранее Сальдо сообщал, что после ЧП оказалась затоплена часть минных полей.