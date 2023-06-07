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09:59, 7 июня 2023Россия

Стало известно о затопленных после разрушения Каховской ГЭС минных полях

Сальдо заявил, что часть минных полей оказалась затоплена после разрушения Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Часть минных полей оказалась затоплена после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит ТАСС.

Представитель власти подчеркнул, что военные знают, где эти минные поля находятся.

В ночь с 5 на 6 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. В результате атаки произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды.

В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Три населенных пункта в Новокаховском городском округе полностью затопило. Под угрозой после ЧП оказалось водоснабжение Крыма и прилегающих районов Херсонской области.

В окрестностях Новой Каховки семь человек пропали без вести.

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    Евгения Куликова
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