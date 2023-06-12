В России оценили вклад Берлускони в отношения Москвы и Рима

Депутат Чепа: Берлускони много сделал для дружественных отношений России и Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони внес большой вклад в развитие дружественных отношений Москвы и Рима, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил деятельность политика.

Берлускони очень много сделал для создания дружественных и взаимовыгодных отношений между нашими странами. Он всегда принимал активное участие в [деятельности в] защиту мира и был уважаемым, видным политиком, которого признавали в Европе Алексей Чепа депутат Госдумы

«Это политик старой гвардии, где всегда соблюдались принципы, обязательства, и человек всегда держал слово в отличие от многих сегодняшних политиков. Это отличает людей прошлой политической эпохи. Берлускони пользовался всегда уважением в нашей стране и очень много сделал для поддержания дружественных отношений между Россией и Италией. Многие наши граждане полюбили нашу страну во многом благодаря ему», — сказал депутат.

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Он был госпитализирован 9 июня, а за несколько недель до этого выписался из клиники после полуторамесячного лечения. Этой весной у политика диагностировали лейкемию.

Берлускони родился в 1936 году в Милане. Долгое время он занимался бизнесом, а в 1994 году основал политическое движение «Вперед, Италия» (Forza Italia). Он четырежды занимал пост председателя Совета министров страны (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011). В 2011-м подал в отставку из-за череды скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии.

Берлускони неоднократно становился фигурантом судебных дел, проверок и разбирательств. Его обвиняли в финансовых махинациях, взятках и связях с мафией.

Берлускони всегда выступал за тесные связи Европы с Россией. Он был в хороших отношениях с Владимиром Путиным, политики называли себя друзьями. Берлускони неоднократно поддерживал политику российского лидера в отношении Крыма и Украины.