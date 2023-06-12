США высказались о виновных в разрушении Каховской ГЭС

Блинкен заявил, что у США нет информации о виновных в подрыве Каховской ГЭС

США не имеют дополнительных данных о виновных в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует ТАСС.

«Что касается дамбы, то у нас нет никакой дополнительной информации о том, что именно произошло. Мы знаем, что это имеет катастрофические последствия для украинцев. И это само по себе ужасная ситуация, которая усиливается тем фактом, что это происходит в разгар широкой агрессии России против Украины», — высказался Блинкен на вопрос журналистов о том, кто несет ответственность за случившееся.

6 июня Белый дом оценил сообщения о причастности России к подрыву Каховской ГЭС. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США сейчас не может с уверенностью сказать, кто несет за это ответственность.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. Из-за многочисленных обстрелов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.