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17:32, 12 июня 2023Спорт

Тренер Махачева назвал главного претендента на следующий бой с россиянином

Тренер Мендес назвал Оливейру главным претендентом на следующий бой с Махачевым
Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра. Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, назвал главного претендента на следующий поединок с ним. Слова специалиста приводит YouTube-канал Submission Radio.

«Я считаю, что Чарльз [Оливейра] заслужил право быть первым в очереди [на титульный бой]. Возможно, у UFC другое мнение, но я просто не понимаю, почему это не Оливейра. Он сделал достаточно», — заявил Мендес.

11 июня Оливейра победил американца Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 289 в Ванкувере. После поединка бразилец бросил Махачеву вызов. «В прошлый раз вы увидели только десятую часть того, на что я способен. В этот раз я выложился на все 120 процентов», — заявил он.

Махачев одержал победу над Оливейрой в ночь на 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 34 победы и девять поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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    Ксения Курашкина
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