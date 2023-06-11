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09:22, 11 июня 2023Спорт

Оливейра одержал досрочную победу на турнире UFC

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 289

Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Чарльз Оливейра победил американца Бенеила Дариуша. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). Бразилец одержал досрочную победу техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Оливейра прервал серию из восьми выигранных поединков Дариуша.

33-летний Оливейра за карьеру одержал 34 победы и потерпел девять поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В активе 34-летнего Дариуша 22 победы, пять поражений и одна ничья.

В главном бою вечера сразились бразильянка Аманда Нуньес и мексиканка Ирен Альдана. Нуньес, удерживающая чемпионский пояс организации в легчайшем и полулегком дивизионах, победила единогласным решением судей.

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