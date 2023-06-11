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09:15, 11 июня 2023Спорт

Лучшая девушка-боец UFC объявила о завершении карьеры

Чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весе Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры

Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports / Reuters

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и полулегком дивизионах бразильянка Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры.

В главном бою вечера на турнире UFC 289 спортсменка победила мексиканку Ирен Альдану единогласным решением судей. «Сегодня потрясающая ночь для того, чтобы уйти», — заявила после поединка Нуньес и положила перчатки на канвас к двум чемпионским поясам.

За карьеру 35-летняя Нуньес одержала 23 победы и потерпела пять поражений. В активе Ирен Альданы 14 выигранных поединков и семь проигранных.

Во второй по значимости встречи вечера бразильский боец Чарльз Оливейра взял верх над американцем Бенеилом Дариушем. Бразилец победил техническим нокаутом в первом раунде, прервав серию Дариуша из восьми выигранных боев.

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    Ксения Курашкина
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