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18:43, 12 июня 2023Мир

Израиль направит гумпомощь Украине после подрыва Каховской ГЭС

Израиль поможет жителям подконтрольной Киеву части Херсонской области после подрыва ГЭС

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Израиль направит гуманитарную помощь жителям подконтрольной Киеву части Херсонской области, пострадавшим в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщила пресс-служба МИД страны, заявление приводится в Twitter.

«МИД Израиля безвозмездно передал сотни тысяч литров воды и более 10 тонн продуктов питания жителям, пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Волонтерские организации доставят товары жителям района сегодня», — говорится в заявлении.

В ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Он также назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула.

После обстрела началось затопление территорий близлежащих сел и городов. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС).

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