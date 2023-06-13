Аргентинец Лионель Месси заявил, что ему не важно, получит ли он восьмой «Золотой мяч»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вероятности получения восьмого «Золотого мяча». Его слова передает AS.

Футболист заявил, что не беспокоится о том, получит ли очередную награду. «Всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда на данный момент — Кубок мира», — подчеркнул Месси.

35-летний Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». 7 июня стало известно, что он продолжит карьеру в клубе американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами».

С 2021 года Месси выступал за ПСЖ, с которым дважды выигрывал чемпионат Франции. Ранее он в составе «Барселоны» десять раз побеждал в чемпионате Испании и четырежды — в Лиге чемпионов.

В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала его лучшим игроком 2022 года.

