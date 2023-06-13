Месси высказался о вероятности получения восьмого «Золотого мяча»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вероятности получения восьмого «Золотого мяча». Его слова передает AS.
Футболист заявил, что не беспокоится о том, получит ли очередную награду. «Всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда на данный момент — Кубок мира», — подчеркнул Месси.
35-летний Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». 7 июня стало известно, что он продолжит карьеру в клубе американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами».
С 2021 года Месси выступал за ПСЖ, с которым дважды выигрывал чемпионат Франции. Ранее он в составе «Барселоны» десять раз побеждал в чемпионате Испании и четырежды — в Лиге чемпионов.
В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала его лучшим игроком 2022 года.