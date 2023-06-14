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18:22, 14 июня 2023Экономика

Мексика захотела поставлять больше текилы в Россию

Посол Мехиас: Мексика хочет поставлять на российские рынки больше текилы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мексика хотела бы поставлять на российские рынки больше текилы, заявил посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью RTVI.

«Скажем так, текила находится где-то на грани <…> по [допустимому] градусу, по наличию алкоголя она вот как раз, можно сказать, на границе. Есть некоторые текилы, которые превосходят этот градус, и поэтому они не приходят в Россию», — заявил он.

Мехиас также назвал этот алкогольный напиток одним из факторов сближения российской и мексиканской культур. «В работе посольства важно сотрудничество и в культурной области. <...> Суть в том, чтобы сблизить наши [России и Мексики — прим. ред. «Ленты.ру»] культуры. Россияне хорошо знают Фриду Кало, в России хорошо знают текилу», — сказал посол.

С 2022 года поставки в Россию импортного алкоголя различных видов ограничены. Например, от продажи своей продукции в стране отказался производитель водки Absolut, виски Jim Beam и Macallan, а также Guinness и Smirnoff.

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    Мария Черкасова
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