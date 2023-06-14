Первый международный буддийский форум пройдет в Бурятии в августе

Первый международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» состоится в Бурятии в августе. Об этом сообщается на официальном портале правительства республики.

Мероприятие пройдет с 17 по 19 августа. На него съедутся ученые, лидеры международного буддийского сообщества, государственные и общественные деятели из 14 стран, а также из других российских регионов. Они обсудят вопросы развития буддийского образования, международное взаимодействие университетов и ученых, межконфессиональный диалог, а также вопросы безопасности и воспитания молодежи.

«Бурятия выступила инициатором Международного форума, поскольку обладает ценными знаниями и опытом, всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии... Участники форума смогут познакомиться с богатой историей буддизма России и реликвиями всего буддийского мира, которые бережно хранятся в Бурятии», — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Организаторами форума станут Буддийская традиционная Сангха России, а также фонд поддержки буддийского образования и исследований и правительство республики Бурятия.