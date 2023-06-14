В Госдуме пообещали разобраться с правовым статусом ЧВК

Депутат Картаполов пообещал представить предложения по правовому статусу ЧВК

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что готовятся предложения, определяющие в России правовой статус частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщает «Интерфакс».

Картаполов отметил, что уже урегулировано многое из того, что касается выполнения ЧВК боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Однако, по его словам, необходимо определить основополагающие положения о том, что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в российской правовой структуре.

Генерал подчеркнул, что решения по статусу ЧВК будут предложены уже в ближайшее время. Картаполов пояснил, что речь идет не о легализации ЧВК, а том, чтобы в соответствии с российским законодательством сформировать их правовой статус.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал наделить ЧВК официальным статусом и признать их существование в России. По его мнению, в противном случае складывается странная ситуация: граждане знают о наличии ЧВК, однако на законодательном уровне их нет. Надзорные функции на себя может взять Министерство обороны России.