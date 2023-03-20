В России призвали наделить ЧВК официальным статусом

Депутат Миронов призвал наделить ЧВК официальным статусом и признать их существование в РФ

Председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что частные военные компании (ЧВК) в России должны обладать официальным статусом. Его слова приводит РИА Новости

Миронов призвал наделить ЧВК официальным статусом и признать их существование в России. По его мнению, в противном случае складывается странная ситуация: граждане знают о наличии ЧВК, однако на законодательном уровне их нет. Надзорные функции н себя может взять Министерство обороны России.

Депутат добавил, что при законодательном решении вопроса бойцы подразделений смогут более активно защищать права и свободы россиян, а также продолжат отстаивать интересы за рубежом.

«Легализация таких структур — неминуемый процесс. Мы должны лишь заранее этот вопрос решить, а не идти по пятам прошедшего дня. Мы готовы работать со всеми политическими силами для достижения общего результата. Это проблема для нас всех, а не только для "вагнеровцев"», — подчеркнул Миронов.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин оценил перспективы развития ситуации на Украине и назвал их туманными. По его мнению, российским военным следует подготовиться к атаке ВСУ за пару недель.