Пригожин оценил перспективы на Украине в годовщину участия ЧВК «Вагнер» в СВО

Основатель ЧВК Пригожин заявил о необходимости подготовиться к атаке ВСУ за пару недель

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин назвал туманными перспективы развития событий на Украине в ближайшем году. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов в Telegram, приуроченный к годовщине участия группы в специальной военной операции (СВО).

По словам предпринимателя, военным необходимо «сдуть все воздушные пузыри» и сконцентрироваться на том, чтобы побеждать, а значит, держать линию фронта и двигаться вперед, забыв все разногласия и обиды.

«Пока идут интриги, разборки и палки в колеса — они мешают воевать. Что нужно делать — нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника. И быть готовыми отразить эти удары», — дал оценку бизнесмен и подчеркнул, что у военных есть пара недель на подготовку.

«А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить боржоми», — заключил он.

18 марта Пригожин заявил о планах набрать 30 тысяч бойцов к середине мая. Он отметил, что в среднем ежедневно ЧВК «Вагнер» набирает от 500 до 800 человек, однако иногда число добровольцев доходит до 1200.